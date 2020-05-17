Все российские вузы планируют провести экзамены в этом году в удалённом формате

Российские вузы планируют проводить экзамены в этом году в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
— Смотрите, как ситуация складывается, исходя из текущей, в данный конкретный момент — да, именно таким образом нацелены все вузы... Мы настраиваемся и готовы не то что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать всё дистанционно, — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Фальков также отметил, что если эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах улучшится и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, то региональные власти, вероятно, позволят вернуться студентам в аудитории и провести экзамены в стенах учебных заведений.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также сообщил, что 77% вузов сохранили госэкзамены и защиту ВКР.