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Все российские вузы планируют провести экзамены в этом году в удалённом формате

Глава Минобрнауки отметил, что при улучшении ситуации с коронавирусом возможно возвращение студентов в аудитории.

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Фото © Pixabay

Российские вузы планируют проводить экзамены в этом году в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Смотрите, как ситуация складывается, исходя из текущей, в данный конкретный момент — да, именно таким образом нацелены все вузы... Мы настраиваемся и готовы не то что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать всё дистанционно, — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Фальков также отметил, что если эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах улучшится и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, то региональные власти, вероятно, позволят вернуться студентам в аудитории и провести экзамены в стенах учебных заведений.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также сообщил, что 77% вузов сохранили госэкзамены и защиту ВКР.

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