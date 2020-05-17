Все российские вузы планируют провести экзамены в этом году в удалённом формате

— Смотрите, как ситуация складывается, исходя из текущей, в данный конкретный момент — да, именно таким образом нацелены все вузы... Мы настраиваемся и готовы не то что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать всё дистанционно, — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".