Глава Минобрнауки: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о ситуации с экзаменами в вузах.
— 77 процентов вузов сохранили и госэкзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23 процента пошли по другому пути: они оставили лишь защиту дипломов как единственную форму государственной итоговой аттестации, — сказал Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что закон это позволяет.
Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил в этом году провести выпускные в вузах онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом. Министр при этом допустил, что в некоторых субъектах ситуация может позволить обычные вечеринки.