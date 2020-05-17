Глава Минобрнауки: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о ситуации с экзаменами в вузах.

— 77 процентов вузов сохранили и госэкзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23 процента пошли по другому пути: они оставили лишь защиту дипломов как единственную форму государственной итоговой аттестации, — сказал Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что закон это позволяет.