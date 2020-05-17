"Не разговаривает". Состояние отца Нурмагомедова остаётся тяжёлым

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.

По его словам, в ближайшие три-пять дней не будет других новостей относительно состояния Абдулманапа. Несмотря на то что тренера вывели из комы после хирургического вмешательства, он находится в тяжёлом состоянии.

— Как провели шунтирование, его вывели из комы, слишком долго нельзя же оставлять. Он в тяжёлом состоянии, не разговаривает, — подчеркнул друг семьи.

Рабаданов рассказал, что в настоящий момент врачи констатируют, что никаких улучшений состояния Абдулманапа не наблюдается. Нурмагомедов продолжает лежать в стационаре московского военного госпиталя под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, тренер 25 апреля с пневмонией попал в больницу в Дагестане. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому.