"Это лучшая система". В партии Зеленского призвали вернуть медицину "как в СССР"

Во фракции считают, что Киеву нужно перенять опыт советских врачей.

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал нынешнюю систему здравоохранения на Украине и призвал вернуть медицину, которая была в стране во времена СССР. Об этом депутат сказал в эфире общественного телеканала "UA: Первый".

— Да, я хочу, чтобы была система как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система, — подчеркнул он.

При этом парламентарий пояснил, что нынешняя капиталистическая система, которую в стране создала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, в Незалежной не прижилась.

В связи с этим на Украину стоит вернуть медицину, которая существовала во времена СССР. По мнению Шевченко, советская система справлялась и с более серьёзными пандемиями, чем коронавирус, поэтому Киеву стоит перенять её опыт.