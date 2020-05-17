"Это лучшая система". В партии Зеленского призвали вернуть медицину "как в СССР"
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Во фракции считают, что Киеву нужно перенять опыт советских врачей.
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал нынешнюю систему здравоохранения на Украине и призвал вернуть медицину, которая была в стране во времена СССР. Об этом депутат сказал в эфире общественного телеканала "UA: Первый".
— Да, я хочу, чтобы была система как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система, — подчеркнул он.
При этом парламентарий пояснил, что нынешняя капиталистическая система, которую в стране создала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, в Незалежной не прижилась.
В связи с этим на Украину стоит вернуть медицину, которая существовала во времена СССР. По мнению Шевченко, советская система справлялась и с более серьёзными пандемиями, чем коронавирус, поэтому Киеву стоит перенять её опыт.
Отметим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения CoViD-19. При этом 514 человек скончались.