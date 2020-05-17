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В Минске скончался основатель новостного портала TUT.BY Юрий Зиссер

Прощание пройдёт в узком кругу.

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Юрий Зиссер. Фото © Вадим Замировский, TUT.BY

Основатель белорусского новостного портала TUT.BY, хостинга провайдера hoster.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер скончался в Минске после продолжительной болезни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на редактора TUT.BY Марину Золотову.

Из-за пандемии коронавируса принято решение провести прощание в узком кругу, но когда эпидемиологическая ситуация улучшится, будет организован публичный вечер памяти Юрия Зиссера.

Основателю портала в июне должно было исполниться 60 лет.

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