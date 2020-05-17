В Минске скончался основатель новостного портала TUT.BY Юрий Зиссер

Основатель белорусского новостного портала TUT.BY, хостинга провайдера hoster.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер скончался в Минске после продолжительной болезни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на редактора TUT.BY Марину Золотову.

Из-за пандемии коронавируса принято решение провести прощание в узком кругу, но когда эпидемиологическая ситуация улучшится, будет организован публичный вечер памяти Юрия Зиссера.