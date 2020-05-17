Более 80% пациентов с CoViD-19, выявленных за прошедшие сутки в Москве, младше 65 лет

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 3855 пациентов, из которых 42,5% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Всего 16,3% составляют люди старше 65 лет, в том числе 5,7% — в возрасте от 80 лет. 33% новых подтверждённых случаев приходятся на граждан в возрасте от 46 до 65 лет, и 8,2% составляют дети.

Отмечается, что все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.