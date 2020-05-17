Умер актёр из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался голливудский комедийный актёр Фред Уиллард. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уиллард умер 15 мая вечером в своём доме от естественных причин, сказал в беседе с изданием его агент Майкл Эйзенштадт.

Дочь артиста Хоуп подтвердила кончину отца и рассказала, что он ушёл из жизни "очень мирно", находясь в своём в доме в окружении близких.

— Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда, — отметила она.

Фред Уиллард был номинирован на премию "Эмми" за игру в "Американской семейке" и три года подряд за роль Хэнка МакДугалла в сериале "Все любят Рэймонда".

Кроме того, в этом месяце на Netflix запланирован релиз сериала "Космические войска" с его участием.