Умер актёр из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался голливудский комедийный актёр Фред Уиллард. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Уиллард умер 15 мая вечером в своём доме от естественных причин, сказал в беседе с изданием его агент Майкл Эйзенштадт.
Дочь артиста Хоуп подтвердила кончину отца и рассказала, что он ушёл из жизни "очень мирно", находясь в своём в доме в окружении близких.
— Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда, — отметила она.
Фред Уиллард был номинирован на премию "Эмми" за игру в "Американской семейке" и три года подряд за роль Хэнка МакДугалла в сериале "Все любят Рэймонда".
Кроме того, в этом месяце на Netflix запланирован релиз сериала "Космические войска" с его участием.
Уиллард был одним из тех актёров, которые заставляли улыбаться зрителей с первого взгляда. Даже имена его персонажей звучали смешно: мистер Стуффлби ("Волшебники из Вэйверли Плэйс"), помощник президента Фиблман ("Первая семья"), Бэзил Сент-Мозли ("Свадебный переполох") и мэр Дибс ("Роксана"). Также на его счету роль в легендарном сериале "Друзья" и ленте "Американский пирог".