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Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных

Однако пандемия не спровоцирует всплеск рождаемости детей с патологиями.

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Фото © Pixabay

Коронавирусная инфекция представляет опасность для беременных женщин. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов, передаёт Ura.ru.

Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщины, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение, — подчеркнул он.

При этом Щелканов подчеркнул, что в настоящее время специалисты собирают статистические данные о детях, которые родились с врождёнными пороками из-за CoViD-19.

На сегодняшний день врачи не выявили "ничего опасного", а это означает, что волны уродств, полученных детьми в материнской утробе, не ожидается. Во всяком случае, добавил Щелканов, ничто к этому не располагает.

Ранее Лайф сообщал, что к концу апреля в России было выявлено около 400 случаев заражения коронавирусом среди беременных.

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