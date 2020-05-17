Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных

Коронавирусная инфекция представляет опасность для беременных женщин. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов, передаёт Ura.ru.

— Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщины, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение, — подчеркнул он.

При этом Щелканов подчеркнул, что в настоящее время специалисты собирают статистические данные о детях, которые родились с врождёнными пороками из-за CoViD-19.

На сегодняшний день врачи не выявили "ничего опасного", а это означает, что волны уродств, полученных детьми в материнской утробе, не ожидается. Во всяком случае, добавил Щелканов, ничто к этому не располагает.