Голикова заявила, что российским врачам невыгодно занижать данные о смертности от CoViD-19

— Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: CoViD — не CoViD. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать, — пояснила она в эфире телепрограммы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".