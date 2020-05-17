Голикова заявила, что российским врачам невыгодно занижать данные о смертности от CoViD-19

Больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусом, в том числе из-за тарифов на лечение таких больных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: CoViD — не CoViD. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать, — пояснила она в эфире телепрограммы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Голикова отметила, что лечение коронавируса оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования и тариф по лечению CoViD-19 достаточно большой.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 9709 случаев заражения коронавирусом.