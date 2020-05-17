Участник "бандитской разборки 90-х" в Петербурге обратился в больницу со сломанными ногами

Один из подозреваемых в дерзком грабеже питерского автосервиса, схожем с разборками 90-х, задержан. Об этом сообщает " Mash на Мойке ".

По данным телеграм-канала, 35-летний Вячеслав обратился в больницу со сломанными ногами, что и привлекло к нему внимание.

Напомним, в Петербурге в ночь на 16 мая четверо преступников подъехали на автомобиле BMW к автосервису и с пистолетами в руках ворвались в помещение. Злоумышленникам попытался помешать администратор, который протаранил их авто на своём ВАЗе. Но бандитам удалось скрыться, при этом они всё-таки успели украсть металлический ящик, содержимое которого до сих пор неизвестно. Лайф публиковал видео "бандитской разборки 90-х".