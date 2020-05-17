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Большинство вузов поддерживают идею не повышать стоимость обучения в следующем году

Им также рекомендуется предоставлять студентам максимальные рассрочки на его оплату.

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Фото © ТАСС / Dpa / Sebastian Gollnow

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что большинство российских вузов поддержали решение не повышать стоимость обучения в следующем году в связи с пандемией коронавируса.

Поддержало большинство абсолютно университетов. Мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, и такое решение коллегиальное приняли университеты — о неиндексации стоимости обучения, — отметил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Министр добавил, что вузам рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения. По словам Фалькова, в период эпидемии CoViD-19 более 15 тысячам студентов вузы помогли найти работу по специальной программе трудоустройства.

Также глава Минобрнауки рассказал, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен в этом году. Остальные ограничатся только выпускной квалификационной работой.

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