Большинство вузов поддерживают идею не повышать стоимость обучения в следующем году

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что большинство российских вузов поддержали решение не повышать стоимость обучения в следующем году в связи с пандемией коронавируса.

— Поддержало большинство абсолютно университетов. Мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, и такое решение коллегиальное приняли университеты — о неиндексации стоимости обучения, — отметил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Министр добавил, что вузам рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения. По словам Фалькова, в период эпидемии CoViD-19 более 15 тысячам студентов вузы помогли найти работу по специальной программе трудоустройства.