Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Соблюдение социальной дистанции — самый действенный и эффективный метод индивидуальной защиты во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом именно мера профилактики является на практике наиболее трудновыполнимой, подчеркнул он. В связи с этим он посоветовал россиянам просчитывать ситуацию и учиться избегать всяческих контактов.

— Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию, никакие маски вам не помогут и не защитят, — подчеркнул Мясников в своём телеграм-канале.

Что касается масочного режима, то он также крайне важен. Врач объяснил, что у многих заболевших коронавирусом пациентов инфекция протекает бессимптомно, однако при этом они могут заражать других граждан.

Таким образом, некоторые россияне могут просто не подозревать о том, что на самом деле болеют CoViD-19, но, надевая маски, они смогут предотвратить дальнейшую передачу штамма и обезопасить других людей.

Мясников добавил, что при ношении категорически запрещается трогать руками лицо. Он также напомнил, что их необходимо обрабатывать антисептиком и постоянно менять.