Власти Нижегородской области начали расследование после обнаружения вакцины от гриппа в лесу

В Нижегородской области начали расследование после того, как прохожие нашли в лесу целую свалку с вакциной против гриппа, рассчитанной на период 2019–2020 годов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

— Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом, — написал он.