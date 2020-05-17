"Он трясся, чуть слышно скулил". Пожарные спасли из горящего дома трёхмесячного щенка

Спасатели вытащили из загоревшегося здания трёхмесячного щенка в Биробиджане. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Инцидент произошёл в сельской местности. В одном из деревянных жилых домов вспыхнул пожар. Очевидцы события вызвали на помощь спасателей. Когда они прибыли на место, здание уже полностью было охвачено пламенем. К счастью, в этот момент в доме никого из людей не было.

Специалисты принялись тушить огонь, как вдруг пожарный Алексей Петров услышал слабый писк. Спасатель начал осматривать местность в поисках источника звука и в щелях под крыльцом нашёл его.

Под входом в дом, куда пока ещё не добралось пламя, сжавшись, сидел грязный мокрый щенок. Животное надышалось дымом, забилось под доски и испуганно смотрело на Петрова.

— Когда я взял щенка на руки, он трясся, подрагивал, чуть слышно скулил. Я погладил его, прижал к боёвке, чтоб успокоить перепуганного малыша. Пёс пришёл в себя, открыл глаза, попытался вилять хвостом, — рассказал пожарный.