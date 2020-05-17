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Президент Афганистана и его оппонент подписали соглашение о разделении властных полномочий

Политические противоречия между Гани и Абдуллой начались в феврале.

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Абдулла Абдулла и Ашраф Гани. Фото © ТАСС / EPA / JACEK TURCZYK

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент — бывший премьер-министр страны Абдулла Абдулла — подписали соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий. Об этом сообщает TOLO News.

По данным телеканала, Абдулла возглавит Высший совет национального примирения с исполнительной властью, а также его команда будет иметь 50-процентную долю в кабинете министров.

Напомним, политические противоречия между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой начались в феврале, после объявления Гани победителем на президентских выборах. Абдулла, также в них участвовавший, не согласился с такими результатами.

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