Президент Афганистана и его оппонент подписали соглашение о разделении властных полномочий

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент — бывший премьер-министр страны Абдулла Абдулла — подписали соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий. Об этом сообщает TOLO News.

По данным телеканала, Абдулла возглавит Высший совет национального примирения с исполнительной властью, а также его команда будет иметь 50-процентную долю в кабинете министров.