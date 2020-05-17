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Жителей Москвы призвали быть осторожными из-за сильного ветра

Местами порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

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В Москве до вечера сегодняшнего дня сохранится сильный ветер, в связи с чем жителей города призвали быть более осторожными.

Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также повреждение линий электропередачи, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что скорость ветра будет в среднем 5–10 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15–20 метров в секунду. Автомобили лучше оставлять в гаражах или вдали от деревьев.

Ранее Лайф сообщал, что 17 мая в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

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