Жителей Москвы призвали быть осторожными из-за сильного ветра

В Москве до вечера сегодняшнего дня сохранится сильный ветер, в связи с чем жителей города призвали быть более осторожными.

— Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также повреждение линий электропередачи, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что скорость ветра будет в среднем 5–10 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15–20 метров в секунду. Автомобили лучше оставлять в гаражах или вдали от деревьев.