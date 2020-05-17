Попова: Летом россиянам придётся соблюдать те же ограничения из-за CoViD-19

В летний период части россиянам, вероятно, придётся соблюдать те же ограничительные меры, которые действуют сейчас в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

По её словам, данные меры могут быть продлены для того, чтобы снизить риски заражения CoViD-19.

— Ориентироваться нужно на то, что и летом придётся соблюдать правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, — сказала она.

Так глава федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей прокомментировала информацию о том, что инфекция может снизить свою активность на фоне летнего зноя.