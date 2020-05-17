Попова: Рост распространения коронавируса в РФ остановлен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.
— Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день, — отметила Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Поповой, стабилизация с заболеванием отмечается во всех регионах.
Напомним, в России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. За последние 24 часа заболевание подтвердилось ещё у 9709 человек во всех 85 регионах.