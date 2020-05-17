Собянин поблагодарил учителей за работу на удалёнке и терпение

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил школьных учителей, которые работают в дистанционном формате в период пандемии.

— Непростой учебный год завершается, но онлайн-занятия и все полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать... Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на удалёнке и проявили большое терпение, — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр столицы также пожелал всем выпускникам школ удачи и поменьше переживаний. Собянин выразил мнение, что учащиеся за этот период соскучились по своим школам и одноклассникам и с удовольствием встретятся в новом учебном году.