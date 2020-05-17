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Путин поздравил Токаева с днём рождения

Президенты также обсудили важные вопросы двусторонних отношений.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева с днём рождения в ходе телефонного разговора. Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад казахстанского лидера в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами. Президент России выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям России и Казахстану удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса связей.

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