Путин поздравил Токаева с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева с днём рождения в ходе телефонного разговора. Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад казахстанского лидера в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами. Президент России выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям России и Казахстану удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса связей.