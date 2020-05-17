Путин: Россия — это целая отдельная цивилизация

Президент РФ Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна сделать упор на высокие технологии. Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

— Россия — не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Это многонациональная страна с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие, — пояснил президент.

В интервью, которое российский лидер дал ещё осенью 2019 года, он отметил, что новые технологии — искусственный интеллект, генетика, беспилотная техника, медицина, образование — уже изменяют мир.