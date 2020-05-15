Песков уточнил, когда будет опубликована статья Путина о Второй мировой войне

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что публикация статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне зависит от того, на какое время назначат основные торжества в честь юбилея Победы. Его слова приводит ТАСС.

— Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время ещё есть, — отметил он.

По словам Пескова, российский лидер по-прежнему планирует написать и опубликовать материал.

О том, что Владимир Путин готовит развёрнутую статью о событиях Второй мировой войны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в январе.