Песков уточнил, когда будет опубликована статья Путина о Второй мировой войне

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что публикация статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне зависит от того, на какое время назначат основные торжества в честь юбилея Победы. Его слова приводит ТАСС.
— Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время ещё есть, — отметил он.
По словам Пескова, российский лидер по-прежнему планирует написать и опубликовать материал.
О том, что Владимир Путин готовит развёрнутую статью о событиях Второй мировой войны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в январе.
Напомним, в этом году празднование Дня Победы было отложено в связи с пандемией коронавируса, однако президент России пообещал, что торжества обязательно состоятся.