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Песков уточнил, когда будет опубликована статья Путина о Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента отметил, что время ещё есть.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что публикация статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне зависит от того, на какое время назначат основные торжества в честь юбилея Победы. Его слова приводит ТАСС.

Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время ещё есть, — отметил он.

По словам Пескова, российский лидер по-прежнему планирует написать и опубликовать материал.

О том, что Владимир Путин готовит развёрнутую статью о событиях Второй мировой войны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в январе.

Напомним, в этом году празднование Дня Победы было отложено в связи с пандемией коронавируса, однако президент России пообещал, что торжества обязательно состоятся.

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