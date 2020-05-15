В Московском зоопарке родилось десять дагестанских туров — видео

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В Московском зоопарке группа дагестанских туров увеличилась на десять малышей. Об этом сообщает пресс-служба зоосада. Отмечается, что козлята появились на свет в период с 5 по 11 мая включительно.

У всех малышей отличное здоровье. В Московском зоопарке уточнили, что беременность туров началась в нормальное для этих животных время — осенью. Процесс постоянно отслеживали зоологи и ветеринары и оказывали при необходимости помощь.

Отмечается, что группа дагестанских туров в Московском зоопарке — самая большая среди зоосадов стран СНГ. Коллектив козлов насчитывает восемь взрослых особей, к которому добавилось 10 детёнышей. Малыши туров появляются на свет ежегодно в мае-июне, а после направляются в другие зоопарки, что важно для сохранения вида, так как он занесён в Международную Красную книгу как "близкий к угрожаемому".