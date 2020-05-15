Илон Маск может обрушить цены на электромобили

Компания Tesla вскоре может начать производство сверхдешёвого и надёжного аккумулятора для электромобилей, сообщает Reuters. Новый аккумулятор создаёт новая команда инженеров из США, которые работают совместно с китайским техногигантом Contemporary Amperex Technology, с расчётом на ресурс в один миллион миль (1 млн 600 тыс. километров).

Ожидается, что новая батарея снизит стоимость за киловатт-час электроэнергии и, как следствие, снизит стоимость электромобиля в целом. Многие эксперты в США считают, что достижение этой цели позволит Tesla продавать электромобили по более доступным ценам, приблизив их к бензиновым автомобилям.