Илон Маск может обрушить цены на электромобили

Компания Tesla вскоре может начать производство сверхдешёвого и надёжного аккумулятора для электромобилей, сообщает Reuters. Новый аккумулятор создаёт новая команда инженеров из США, которые работают совместно с китайским техногигантом Contemporary Amperex Technology, с расчётом на ресурс в один миллион миль (1 млн 600 тыс. километров).
Ожидается, что новая батарея снизит стоимость за киловатт-час электроэнергии и, как следствие, снизит стоимость электромобиля в целом. Многие эксперты в США считают, что достижение этой цели позволит Tesla продавать электромобили по более доступным ценам, приблизив их к бензиновым автомобилям.
Если планы Tesla будут реализованы так, как задумано, то цены на электромобили могут рухнуть на 20–30 процентов. Такое положение дел может навредить крупным автогигантам, значительную часть продаж которых составляют бензиновые или дизельные авто.