Прокуратура проводит проверку после гибели двух маленьких братьев под снегом на Чукотке

После гибели двух малолетних братьев под снегом на Чукотке региональная прокуратура начала проверку по факту их смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.