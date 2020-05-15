Прокуратура проводит проверку после гибели двух маленьких братьев под снегом на Чукотке

После гибели двух малолетних братьев под снегом на Чукотке региональная прокуратура начала проверку по факту их смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая на Чукотке шестилетний Илья и семилетний Алексей ушли гулять и не вернулись домой. Детей искали почти 60 человек, в том числе полиция и волонтёры. Тела ребят обнаружили под слоем снега недалеко от дома. По факту их смерти возбудили уголовное дело. По предварительным данным, братья погибли от асфиксии.