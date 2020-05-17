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Опубликовано 17 мая 2020, 15:38
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"Ещё вчера всё было закрыто". Россиянка показала многолюдные улицы Словении, где отменили карантин — видео

Страна стала первым европейским государством, объявившим о завершении эпидемии коронавируса.

Видео © LIFE

Словения стала первой европейской страной, где объявили об окончании эпидемии коронавируса, уже вчера в городах открылись кафе и магазины. Россиянка Вероника Моцарт, которая на протяжении трёх лет живёт в Любляне (Instagtam / veronikamozart), провела Лайфу экскурсию по оживающему городу.

По словам женщины, вчера в городе был ливень, поэтому наслаждаться отменой карантина люди начали сегодня. С 18 мая открываются отели до 30 спальных мест, а с 1 июня — гостиницы большей вместимостью и бассейны. В магазин пока можно заходить только в масках, и на входах образовываются очереди.

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Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Словении Янез Янша заявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. За всё время в государстве было зарегистрировано 1464 случая CoViD-19.

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Варвара Романова
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