"Ещё вчера всё было закрыто". Россиянка показала многолюдные улицы Словении, где отменили карантин — видео

Страна стала первым европейским государством, объявившим о завершении эпидемии коронавируса.

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Словения стала первой европейской страной, где объявили об окончании эпидемии коронавируса, уже вчера в городах открылись кафе и магазины. Россиянка Вероника Моцарт, которая на протяжении трёх лет живёт в Любляне (Instagtam / veronikamozart), провела Лайфу экскурсию по оживающему городу.

По словам женщины, вчера в городе был ливень, поэтому наслаждаться отменой карантина люди начали сегодня. С 18 мая открываются отели до 30 спальных мест, а с 1 июня — гостиницы большей вместимостью и бассейны. В магазин пока можно заходить только в масках, и на входах образовываются очереди.