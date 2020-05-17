Ещё четыре самолёта с российскими военными медиками вернулись из Сербии

Последний за воскресенье самолёт Ил-76 ВКС РФ с российскими военными, которые помогали Сербии бороться против коронавирусной инфекции, вернулся на родину. Об этом сообщает Министерство обороны России.

— На аэродром "Чкаловский" прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом на территории Республики Сербия, — говорится в сообщении.

Лайнер с медиками, которые оказывали помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике, вылетел с аэродрома Батайница в столице Сербии Белграде.

Напомним, вывод российских военных медиков из Сербии начался 16 мая. Накануне оттуда улетело три борта.