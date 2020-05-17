В Латвии нашли "сбежавший" беспилотник

В Латвии в лесном массиве нашли потерявший управление ещё в начале мая беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает агентство гражданской авиации страны.

Фото © Агентство гражданской авиации Латвии

Об обнаружении дрона сообщил очевидец. Пожарные помогли снять его с деревьев. Сейчас беспилотник передан специалистам для дальнейшего расследования, они восстановят траекторию его полёта, а также выяснят причины выхода из строя. Уже известно, что аппарат приземлился 2 мая.