Кардиолог заявил, что около 40% взрослого населения России страдает гипертонией

Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что около 40 процентов взрослого населения России имеет гипертонию, поэтому каждому человеку старше 35–40 лет необходимо регулярно измерять артериальное давление и обратиться к врачу в случае отклонения от нормы.

— Опасность гипертонии в том, что она является самостоятельным фактором риска развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. В нашей стране распространённость артериальной гипертонии среди взрослого населения составляет около 40%, — сказал он в интервью порталу стопкоронавирус.рф.