Никас Сафронов получил $320 тысяч за порезанный палец

Художник Никас Сафронов рассказал, что получил $320 тысяч за порезанный банкой от шпротов палец правой руки.

— Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец, — рассказал он в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

По словам художника, через некоторое время палец воспалился, лечение препаратами не помогло, и врачи сделали Сафронову три операции, однако правильный диагноз медики так и не поставили. Оказалось, что воспаление было связано с грибком.

Палец врачи спасли, но теперь он не гнётся, потому что не сошлись кости. В итоге страховая компания выплатила Сафронову 320 тысяч долларов. Художник рассказал, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов и ежегодно платит за это 23 тысячи долларов.