В страшном ДТП с микроавтобусом на Кубани погибло три человека

В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае на автодороге Крымск — Неберджаевская погибло три человека.
Фото © LIFE
Как стало известно Лайфу, пассажирский микроавтобус Brilliance Haise, принадлежащий "Роснефти", столкнулся с седаном LADA Priora.
Фото © LIFE
В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек пострадали, из них четверо были зажаты в машине.
Фото © LIFE
Супруги, которые находились в "Ладе-Приоре" в момент ДТП, — мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения — погибли на месте аварии. Ещё один человек скончался в машине скорой помощи во время перевозки в госпиталь.
Фото © LIFE
Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести сейчас госпитализируют в Абинскую центральную районную больницу. Среди раненых есть и те, кто в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с тремя автомобилями в Петербурге погиб один человек.