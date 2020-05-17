В страшном ДТП с микроавтобусом на Кубани погибло три человека

В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае на автодороге Крымск — Неберджаевская погибло три человека.

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, пассажирский микроавтобус Brilliance Haise, принадлежащий "Роснефти", столкнулся с седаном LADA Priora.

Фото © LIFE

В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек пострадали, из них четверо были зажаты в машине.

Фото © LIFE

Супруги, которые находились в "Ладе-Приоре" в момент ДТП, — мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения — погибли на месте аварии. Ещё один человек скончался в машине скорой помощи во время перевозки в госпиталь.

Фото © LIFE

Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести сейчас госпитализируют в Абинскую центральную районную больницу. Среди раненых есть и те, кто в тяжёлом состоянии.