Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в кнессете (парламенте) 35-й состав правительства, который сформировал по итогам мартовских выборов. Трансляцию заседания ведёт парламентский канал израильского телевидения.

— Народ хотел единства, и он его получил. Я представляю 35-й кабинет министров Израиля. Прошу кнессет утвердить состав кабинета, — сказал Нетаньяху.

Во время своего выступления Нетаньяху обратился к гражданам Израиля и заявил, что ради них и страны продолжит работать 24 часа в сутки. Также он поблагодарил соотечественников за доверие, благодаря которому смог сформировать уже пятый кабинет министров.

Отметим, что впервые Нетаньяху возглавил правительство с 1996 по 1999 год. Второй раз он сформировал кабмин в 2009 году. С тех пор он бессменно находится у власти, благодаря чему сформировал четвёртое подряд правительство (пятое в его карьере).