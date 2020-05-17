Порошок уберёт жирок. Специи, которые превратят вас в фитоняшку с хорошим иммунитетом

Если вы не готовы отказываться от кофе с молоком ради стройности, а пить витамины забываете, просто добавляйте в свои блюда и напитки правильные специи. Найти их можно в любом супермаркете. Ваши вкусовые рецепторы будут рады приправленным продуктам.

Самое простое — чёрный перец

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В этой приправе много антиоксидантов, которые защищают клетки нашего организма и снижают уровень воспалительных процессов в нём. Диетологи советуют добавлять в блюда только что смолотый чёрный перец, от него больше пользы.

Пикантную остринку можно добавлять не только в горячие блюда или салаты, но и в десерты. Многие гурманы любят мороженое с перцем и даже добавляют приправу в утренний завтрак из мюсли и молока. В перце содержится вещество капсаицин, который улучшает обмен веществ и способствует сжиганию жира.

Имбирь — ваш рецепт похудения

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Корень имбиря отлично подойдёт для салатов, супов и свежих напитков. Магний, фосфор, витамины A, С, B1, B2, железо и цинк, которые содержатся в имбире, необходимы нашему организму.

Данная специя способна успокоить желудок, избавить от тошноты, нормализовать пищеварение. Как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, высокое содержание магния выводит токсины из организма и улучшает состояние нервной системы.

Наш желудок тратит энергию на переваривание пищи. Чтобы переварить имбирь, желудку требуется больше калорий, чем на другие продукты. Всё потому, что в имбире есть гингерол, ускоряющий обмен веществ на 15% и кровообращение. Так мы худеем быстрее. Но важно помнить, что людям, у которых есть проблемы с желудком, лучше не налегать на имбирные приправы, чтобы не спровоцировать обострение.

Корица — вместо сахара

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Ароматная и сладкая приправа может не только заменить подсластители в ваших блюдах и напитках, но и позволит вам поднять иммунитет, похудеть и улучшить настроение. Благодаря высокому содержанию минеральных веществ и витаминов корица снижает уровень сахара и холестерина в крови, повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания. А ещё специя влияет на выделение гормонов удовольствия и поднимает настроение.

Повар Дмитрий Акимов рекомендует добавлять корицу не только в напитки и сладости, но и в горячие блюда. Например, в тушёную капусту или запечённый картофель. Блюда заиграют по-новому, а пользы от них будет больше.

Куркума — новое золото

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Особого вкуса у куркумы нет, зато есть запах и золотистый цвет, поэтому приправа хорошо подходит для бульонов, картофеля и риса. Как отмечает фитнес-тренер Алёна Буланова, куркума идеально подходит всем, кто хочет похудеть: специя улучшает пищеварение, борется со вздутием, ускоряет обмен веществ, выводит лишнюю жидкость. Но главное её достоинство — снижение тяги к сладкому.

— Сегодня из куркумы мы готовим веганский латте, в котором нет кофеина, добавляем приправу в смузи и лимонады. Во-первых, специя украшает блюда и напитки, во-вторых, она полезная, а в-третьих, модная, ведь на волне борьбы с коронавирусом куркума стала одной из самых распространённых приправ — она отлично повышает иммунитет, — добавляет Дмитрий Акимов.

Тмин — сплошная польза

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Ещё его называют зирой или кумином. Эта приправа нормализует уровень сахара в крови, обладает мочегонным и слабительным свойствами, выводит из организма шлаки и токсины. Вы можете добавить тмин в горячие блюда, а можете сделать идеальный коктейль для похудения: из чёрного тмина, корицы и мёда. Заливаете эту смесь кипятком, настаиваете 40 минут и пьёте до еды. Много съесть теперь не получится, а все необходимые питательные вещества и витамины организм уже получит.

Совсем необязательно отказываться от любимых блюд ради похудения или сильного иммунитета. Достаточно внедрить в свой рацион новые ингредиенты — и общее состояние вашего организма уже станет заметно лучше. Если "приправить" это ещё и занятиями спортом, лишний вес уйдёт очень быстро.