Ведущий эпидемиолог Китая: Власти Ухани скрывали масштабы вспышки коронавируса

Власти китайского города Ухань, где впервые была зафиксирована коронавирусная инфекция, пытались скрыть реальные масштабы распространения болезни. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

— Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше [заявленного], — подчеркнул он.

Наньшань рассказал, когда только коронавирус начал распространяться по территории Китая, у него закрались подозрения, что случаев заражения в Ухани намного больше. На эту мысль его натолкнула статистика, согласно которой число инфицированных в Ухани оставалось на одном уровне на протяжении десяти дней, несмотря на то что заболевших начали регистрировать за рубежом.

Также, когда 18 января медик лично прибыл в провинцию для изучения вспышки вируса, местные врачи пытались предупредить его, что ситуация намного хуже, чем говорят власти региона.

Наньшань подчеркнул, что не верил официальной статистике, поэтому продолжал просить власти предоставить реальные цифры. В итоге они это сделали, но очень неохотно.