"Вы пьющий человек". Компания отказала москвичке в приёме на работу, спутав аллергию с алкоголизмом

В Москве компания "Евромедклиник" отказала женщине в приёме на работу, спутав последствия аллергии с алкоголизмом. Об этом Лайфу рассказала героиня истории 47-летняя Марина Вересова, которая устраивалась на должность менеджера по закупкам.

По словам Вересовой, она четыре раза разговаривала с главврачом учреждения, и по результатам этих бесед ей сообщили, что готовы сотрудничать. Москвичка написала заявление о приёме на работу, подписала со своей стороны договор и оставила в отделе кадров трудовую книжку. Изначально женщине сказали выходить на работу в пятницу, 15 мая, но позже перезвонили и перенесли первую смену на 18 мая, понедельник. А в пятницу на телефон Вересовой поступил звонок из отдела кадров компании: женщине сообщили, что она не подходит на эту должность.

— Я решила сама позвонить главврачу и выяснить, четыре дня подходила, а как только написала заявление о приёме на работу, перестала подходить. Я по телефону услышала, что якобы он посоветовался с неврологом, который посчитал, что я пьющий человек. Нарколог или невролог не имеет права ставить такие диагнозы, тем более без анализов и без всего, — рассказала москвичка.

Женщина отметила, что никогда в жизни не злоупотребляла алкоголем, так как имеет проблемы со здоровьем. По словам Вересовой, не так давно она перенесла операцию по замене сустава в ноге. До этого у москвички началась аллергия на металлы и на косметику, вплоть до отёка Квинке, что отразилось, в частности, на внешнем виде.