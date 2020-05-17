Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России

Чешская полиция и спецслужбы, вероятно, не имеют доказательств того, что российский дипломат якобы ввёз в республику смертельный яд рицин и хотел отравить местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед Посольством России в честь Бориса Немцова, считают в правительстве страны.

— Судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств, — заявил в эфире чешского телевидения первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Также он добавил, что член российского диппредставительства, о котором идёт речь, пока не имеет охраны, но разговоры об этом ведутся. Кроме того, Гамачек подчеркнул, что слухи и публикации в СМИ серьёзно осложнили работу ряда ведомств.

Напомним, между Россией и Чехией уже давно идут споры о судьбе памятника маршалу Коневу. Лайф писал, что в конце апреля в издании Respekt появилась статья о том, что некий гражданин с российским дипломатическим паспортом прибыл на территорию диппредставительства РФ в Праге. При нём был смертельный яд, якобы приготовленный для властей района Прага-6, где находился демонтированный монумент советскому полководцу Ивану Коневу.

При этом выдворять из страны российского посла из-за слухов о якобы готовящемся покушении на пражские муниципальные органы премьер Чехии не посчитал нужным.