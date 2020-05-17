Игривый новенький. В Екатеринбургском зоопарке появился сервал Шен — видео

В Екатеринбургском зоопарке появился новый игривый и любопытный питомец — африканский сервал по кличке Шен. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
К своим первым хозяевам в квартиру Шен попал маленьким котёнком, но спустя время они поняли, что это совсем не домашнее животное, и решили отдать его в зоопарк. Теперь сервал живёт в тёплом вольере по соседству с ягуарами и львами. На завтрак он предпочитает красную рыбу, которой его кормят сотрудники прямо из рук. Также в его рационе говядина и куриные сердечки.
Новый питомец быстро нашёл общий язык с сотрудниками зоопарка и соседями по вольерам, а также уже стал любимцем посетителей.
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