Игривый новенький. В Екатеринбургском зоопарке появился сервал Шен — видео

К своим первым хозяевам в квартиру Шен попал маленьким котёнком, но спустя время они поняли, что это совсем не домашнее животное, и решили отдать его в зоопарк. Теперь сервал живёт в тёплом вольере по соседству с ягуарами и львами. На завтрак он предпочитает красную рыбу, которой его кормят сотрудники прямо из рук. Также в его рационе говядина и куриные сердечки.