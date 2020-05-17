Больницу под Ульяновском назовут в честь умершего от коронавируса врача

Карсунской районной больнице в Ульяновской области дадут имя врача Владимира Фиошина, умершего после заражения коронавирусом, информирует пресс-служба регионального правительства.

В апреле в Карсунской районной больнице зафиксировали вспышку CoViD-19, несколько десятков жителей района заразились коронавирусом. Положительный результат дал тест и врача больницы Владимира Фиошина, позже он скончался. Медучреждение находилось на карантине несколько недель, в районе развернули резервную больницу для оказания помощи людям с неинфекционными заболеваниями.

1 / 7

Сегодня, 17 мая, больницу посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он наградил работников за вклад в борьбу с коронавирусом, а также выразил сожаления в связи с утратой их коллеги.

— Чтобы сохранить вечную память о герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице, — приводит слова Морозова пресс-служба.