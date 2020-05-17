Учёные дали прогнозы по пику заболеваемости CoViD-19 в регионах

Специалисты математического моделирования из Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного медуниверситета (БГМУ) разработали модель заболеваемости коронавирусом в регионах, передаёт РБК.

Учёные вывели несколько общих для разных регионов закономерностей и спроектировали сценарий эпидемии. Вначале в российских регионах рост числа заражённых был плавным, что обусловлено введением ограничений. Вспышки инфицирования впоследствии фиксировались из-за массовых скоплений граждан.

Затем распространение болезни перешло в стадию экспоненциального роста, к середине мая оно достигло пика.

При этом, подчеркнули специалисты, отдельным регионам к 15 мая удалось взять вспышку инфекции под контроль. Однако в более крупных субъектах наблюдается напряжённая обстановка. Впрочем, даже там, указывают учёные, количество новых случаев растёт уже линейно.

Что касается Москвы, отметили учёные, то пик эпидемии CoViD-19 в столице пришёлся на 8–9 мая, когда в сутки медики регистрировали по 10,5 тысячи новых случаев заболевания.