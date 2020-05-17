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Путин поздравил Нетаньяху с переизбранием на должность премьера

Также он отметил важность тёплых отношений между государствами.

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Фото © ТАСС / EPA / Oded Balilty / POOL

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с переизбранием на должность премьер-министра Израиля. Российский лидер направил соответствующую поздравительную телеграмму, говорится на сайте Кремля.

Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, — отметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что политическая стратегия Нетаньяху "отвечает интересам народов России и Израиля" и обеспечению между двумя странами мира, безопасности и стабильности.

Также Путин подчеркнул, что высоко ценит тёплые отношения с Нетаньяху, которые позволяют решать любые вопросы, стоящие на повестке дня.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в кнессете 35-й состав правительства, который сформировал по итогам мартовских выборов. Он также обратился к гражданам страны и заявил, что ради них продолжит работать 24 часа в сутки.

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