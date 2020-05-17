Путин поздравил Нетаньяху с переизбранием на должность премьера

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с переизбранием на должность премьер-министра Израиля. Российский лидер направил соответствующую поздравительную телеграмму, говорится на сайте Кремля.

— Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, — отметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что политическая стратегия Нетаньяху "отвечает интересам народов России и Израиля" и обеспечению между двумя странами мира, безопасности и стабильности.

Также Путин подчеркнул, что высоко ценит тёплые отношения с Нетаньяху, которые позволяют решать любые вопросы, стоящие на повестке дня.