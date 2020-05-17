С мыса Канаверал стартовала американская ракета с секретным военным космопланом

С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала тяжёлая ракета-носитель Atlas 5 с космопланом США X-37B военного назначения на борту. Пуск транслировался на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

Как сообщает ТАСС, запуск проведён в интересах Космических сил США, а проект курируется спецподразделением американских ВВС, которое занимается разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения. Информация о приборах, установленных на борту X-37B, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.

Во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов, один из которых посвящён изучению влияния радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу.

Космоплан данного типа запущен в шестой раз, а для ULA это 139-я миссия и 84-й пуск носителя Atlas 5.