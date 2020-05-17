"Мы с тобой". Сотрудники армавирской больницы вступились за уволенного главврача

Сотрудники городской больницы в Армавире записали видеоролик в поддержку главврача, которого по решению губернатора Краснодарского края уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с CoViD-19. Видео опубликовал портал Gorodarmavir.
— Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации, — произносят работники больницы на видео.
Медики выстроились перед зданием медучреждения с листами бумаги, на которых написано: "Смирнов, мы с тобой".
Напомним, врачи городской больницы Армавира пожаловались на невыплаты положенных средств за борьбу с коронавирусом. В связи с этим в медицинское учреждение была направлена комиссия, которая подтвердила факты нарушения. По решению губернатора Краснодарского края главврач больницы был уволен.