"Мы с тобой". Сотрудники армавирской больницы вступились за уволенного главврача

Сотрудники городской больницы в Армавире записали видеоролик в поддержку главврача, которого по решению губернатора Краснодарского края уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с CoViD-19. Видео опубликовал портал Gorodarmavir.

— Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации, — произносят работники больницы на видео.

Медики выстроились перед зданием медучреждения с листами бумаги, на которых написано: "Смирнов, мы с тобой".