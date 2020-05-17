Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теории заговора" в Европе

По мнению Еврокомиссии, различные "дружественные Кремлю источники" якобы способствуют распространению в странах Европы теорий заговора и дезинформации о коронавирусе. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано в интервью изданию Bild am Sonntag.

— Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь последствия для общественного здравоохранения, — сказал он.

Однако в заметке не приводятся примеры "дезинформации", а также СМИ, которые якобы распространяют недостоверные данные. По словам Стано, цель подобных действий со стороны Москвы заключается в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС преодолеть кризис", а также "подорвать доверие к местным властям".