Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теории заговора" в Европе

По мнению Еврокомиссии, различные "дружественные Кремлю источники" якобы способствуют распространению в странах Европы теорий заговора и дезинформации о коронавирусе. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано в интервью изданию Bild am Sonntag.
— Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь последствия для общественного здравоохранения, — сказал он.
Однако в заметке не приводятся примеры "дезинформации", а также СМИ, которые якобы распространяют недостоверные данные. По словам Стано, цель подобных действий со стороны Москвы заключается в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС преодолеть кризис", а также "подорвать доверие к местным властям".
Сенатор Олег Морозов прокомментировал РИА "Новости" высказывание пресс-секретаря ЕК, отметив, что оно выглядит странно и рассчитано на то, "чтобы переложить вес с больной головы на здоровую". По словам парламентария, если в российских СМИ есть критические заметки о ситуации с коронавирусом в США или Европе, в частности о высокой смертности, то они основываются на мнении ВОЗ или публикациях в зарубежных СМИ. Также со стороны официальных лиц не было никаких критических оценок.