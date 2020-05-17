В Зеленограде мужчина выпал из окна, но зацепился за подоконник. Его спасли — видео

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В Зеленограде мужчина выпал из окна, но успел зацепиться за подоконник. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб втащили его обратно. Кадры происшествия опубликовал информационный портал Зеленограда.

По данным портала, мужчина оживлённо разговаривал с медработником, облокотившись на оконный проём, и в какой-то момент выпал из него. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб втащили его обратно.