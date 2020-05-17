Нетаньяху: Пришло время для аннексии палестинских территорий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также в Иорданской долине. Он сказал об этом на специальном заседании в кнессете (парламенте), которое транслирует парламентский канал израильского телевидения.
— Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить израильский суверенитет, — сказал Нетаньяху.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в кнессете 35-й состав правительства, который сформировал по итогам мартовских выборов. Он также обратился к гражданам страны и заявил, что ради них продолжит работать 24 часа в сутки.