Нетаньяху: Пришло время для аннексии палестинских территорий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также в Иорданской долине. Он сказал об этом на специальном заседании в кнессете (парламенте), которое транслирует парламентский канал израильского телевидения.

— Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить израильский суверенитет, — сказал Нетаньяху.