В Минздраве Дагестана заявили, что не все 40 погибших медиков болели CoViD-19

Не все 40 медицинских работников в Дагестане, о смерти которых ранее заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, умерли от коронавируса и внебольничной пневмонии, разъяснили в региональном Минздраве.

— С начала пандемии в Дагестане скончалось около 40 медработников, и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отметили в ведомстве, из-за быстрого и массового распространения коронавируса среди населения зарегистрировано немало случаев заражения медиков от членов семьи, родственников, однако все инфицированные были госпитализированы и взяты на карантин.