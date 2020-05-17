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Бельгийские медики встретили премьера "коридором позора" — видео

Они недовольны условиями системы здравоохранения.

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В одной из бельгийских больниц врачи и медсёстры выстроились в "коридор позора", встречая премьер-министра страны Софи Вильмес, приехавшую в учреждение для того, чтобы морально поддержать персонал. Об этом сообщает RTBF.

По мере приближения кортежа Вильмес медики разворачивались к автомобилям спиной. Своё недовольство условиями системы здравоохранения страны продемонстрировало около 120 человек.

Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжёлой работы. Персонал с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медиков на сверхурочную работу, если это необходимо, — сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Он подчеркнул, что врачи и так работают сверх нормы. В ответ на акцию медперсонала премьер Бельгии пообещала, что позаботится об их психологической и финансовой поддержке.

Ранее Лайф сообщал, что СК проверяет сообщения о нарушениях при выплатах медикам за работу с пациентами с коронавирусом сразу в нескольких регионах России.

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