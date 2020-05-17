Секс на карантине. Как взбодрить угасшую интимную жизнь в режиме самоизоляции

Прекратите потакать стрессу

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Замкнутое пространство, где-то рядом смертельная болезнь, а что там с работой, а на сколько ещё продлят самоизоляцию — бросьте обо всём этом думать. Да, все сейчас в непростом положении. Но если концентрироваться на проблемах, то о сексе можно забыть раз и навсегда. Организм в режиме стресса не думает о размножении и удовольствии — вы будете чувствовать себя как животное, за которым по пятам гонится хищник: еда и сон — вот всё, что вам останется из удовольствий. Просто примите самоизоляцию как данность и прекратите думать о будущем. Дайте себе хоть неделю передышки, и ваша сексуальная жизнь нормализуется.

Забудьте претензии

Самоизоляция — в каком-то плане момент истины. Если раньше супруги могли отдохнуть друг от друга на работе, то теперь из дома не выйти. В такой ситуации главное — избежать обид, претензий и взаимных упрёков. Допустим, парочку сцен или скандалов ещё можно выдержать и даже использовать их как повод для страстного примирения в постели. Но вот постоянная пилёжка буквально обрежет всё сексуальное желание под корень. И касается это как истерик от жены, так и упрёков от мужа. Хотите секса — научитесь радоваться друг другу, подбадривать и поддерживать.

Откройте для себя ролевые игры

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И речь тут не про компьютерных героев. В конце концов, не зря же природа наградила человека фантазией. А у двух людей фантазии в два раза больше. Можно смотреть вместе эротические фильмы или представлять разные возбуждающие сцены. Прогуляйтесь по классическим сюжетам фильмов для взрослых. Да, возможно, секс в графском замке не получится изобразить на кухне малогабаритной однушки, но вот приход медсестры, которая берёт у вас анализ на коронавирус, — вполне убедительная фантазия. Психологи считают, что изоляция — это не только напряжёнка, но и хороший повод по-новому довериться друг другу в интимных отношениях.

Взрослые игрушки

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