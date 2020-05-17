Создатель пылесоса Dyson показал электрокар, который может убитьTesla

Производитель бытовой техники Dyson показал электромобиль, который потенциально мог потеснить электромобили Tesla на рынке, пишет Engadget. Однако в серию уникальная разработка не пошла — разработчику и главе компании Джеймсу Дайсону не хватило опыта и денег, чтобы завершить проект. На семиместный кроссовер, который мог бы потягаться с Tesla Model X, предприниматель потратил 500 млн фунтов собственных денег, однако в конце концов идею сочли тупиковой, а проект закрыли.

Модель под индексом № 526 вмещает семь взрослых пассажиров, хотя на самом деле автомобиль длиннее и выше, чем Tesla Model X: огромная алюминиевая пространственная рама достигает в длину пять метров, в ширину — два метра и имеет высоту 1,7 метра. Уникальной особенностью электромобиля Dyson была твердотельная батарея, зарядки которой хватало на 965 километров пробега против 600 с небольшим у Tesla даже с учётом новых продвинутых батарей. Мощность всей силовой установки — 536 лошадиных сил.