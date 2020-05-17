Число заражённых коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Канаде превысило 76 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране было выявлено 1200 новых случаев, таким образом общее количество инфицированных составляет на сегодняшний день 76 193 человека.

В свою очередь число летальных исходов за последние сутки возросло на 107 и достигло отметки в 5702.

При этом ведомство отмечает, что наибольшее количество заражённых зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио (42 183 и 22 653 случаев болезни соответственно), с учётом того, что на территории последней расположена столица Канады Оттава и крупнейший город страны Торонто.